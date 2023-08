BVB-Überraschung: Mehr Geld für Transfers

Borussia Dortmund steht für weitere Transfers offenbar mehr Budget zur Verfügung als angenommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist es nicht mehr ausgeschlossen, dass der BVB kurz vor Transferschluss noch einmal die Geldschatulle öffnet. Zur Erläuterung: Bislang hieß es in übereinstimmenden Medienberichten, dass den Schwarz-Gelben nur noch 8,5 bis zehn Millionen Euro bleiben, um weitere Neuzugänge an Bord zu holen.

Die Dortmunder, die mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Saison gestartet sind, könnten nun also doch noch tiefer in die Tasche greifen. Mit Armel Bella-Kotchap (21/FC Southampton) und Niclas Füllkrug (30/SV Werder Bremen) gibt es derzeit gleich zwei Profis, für die weit mehr als Kleingeld benötigt wird.