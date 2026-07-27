Tottenham Hotspur befindet sich offenbar in der Pole Position im Werben um Savinho. Wie die ‚Sun‘ berichtet, sind die Verhandlungen mit Manchester City über einen Wechsel des brasilianischen Flügelstürmers weit fortgeschritten. Dem Bericht zufolge haben die Spurs den AC Mailand ausgestochen, der den 22-Jährigen ebenfalls als Wunschlösung für die Offensive ins Visier genommen hatte.

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Tottenham hat in diesem Sommer bereits kräftig investiert. Rund 216 Millionen Euro flossen in die Transfers der Mittelfeldspieler Sandro Tonali (26/Newcastle) und Matheus Fernandes (22/West Ham), zudem verpflichteten die Spurs Jan Paul van Hecke (26/Brighton) für 60 Millionen. Ob Savinho der nächste Neuzugang wird, hängt laut ‚Sun‘ allerdings auch davon ab, ob Manchester City zuvor selbst Ersatz auf den Außenbahnen holt.