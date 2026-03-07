Bitter für Bayer: Goretzka verrät Wechsel-Ziel

Gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) durfte Leon Goretzka mal wieder von Beginn an ran und rechtfertigte seine Nominierung etwa mit der starken Vorlage vor dem 1:0 eindrucksvoll. Gleichzeitig ließ er auch fürs Erste die Kritiker verstummen, die sich über Julian Nagelsmanns WM-Garantie für Goretzka beschwert hatten.

„In der WM-Quali habe ich auch schon jedes Spiel gespielt und mich auf der Position sehr wohlgefühlt. Ich weiß sehr genau, was Julian von mir auf dieser Position erwartet, und dementsprechend hat mich das jetzt nicht überrascht“, so Goretzka am ‚Sky‘-Mikrofon. Auch abseits der Diskussion um eine WM-Nominierung sorgt der Rechtsfuß für Schlagzeilen.

Wechsel zu Bayer vom Tisch?

Grund dafür ist, dass Goretzka die Bayern im Sommer ablösefrei verlassen wird. Der FC Arsenal befindet sich dem Vernehmen nach in der Pole Position, aber auch andere Klubs aus der Premier League, Spanien und Italien zeigen konkretes Interesse. Goretzka kündigte gestern an, er wolle „noch einmal richtig kompetitiven Fußball im Ausland spielen“. Ein Wechsel zu Bayer Leverkusen, das zuletzt leise angeklopft hatte, scheint damit zunächst vom Tisch.

Wohin es genau gehen soll, verriet Goretzka nicht, nur so viel: „Ich mache meine nächste Station sicherlich nicht vom Wetter abhängig. Wir werden schon etwas Schönes finden, denke ich.“ Spielt er weiterhin so wie gegen die Fohlen und erhält auch von Vincent Kompany die entsprechenden Minuten, dürfte die Bewerberzahl in den kommenden Wochen und Monaten weiter steigen.