Kontakt aufgenommen: Schalke bastelt am nächsten Transfer

Matteo Waem spielt in der zweiten niederländischen Liga für ADO Den Haag und soll beim FC Schalke 04 auf dem Zettel stehen. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, will der Zweitligist, der bereits im vergangenen Sommer an der Verpflichtung des 25-Jährigen interessiert war, im kommenden Jahr einen neuen Anlauf starten.

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft nur noch bis 2026, insofern wäre Waem im Sommer ablösefrei zu haben. Kontakt mit dem Spieler habe S04 bereits aufgenommen.

Schalke nicht der einzige Interessent

Neben den Knappen zeigt auch der FC Groningen Interesse und hofft auf einen ablösefreien Transfer des Belgiers. ADO bemüht sich jedoch, den auslaufenden Kontrakt zu verlängern. Waem ist einer Vertragsverlängerung gegenüber aufgeschlossen, doch eine Einigung ist zur Freude der Schalker nicht in Sicht.

ADO Den Haag steht zurzeit mit sechs Punkten Vorsprung und zwei Spielen in der Hinterhand auf dem ersten Tabellenplatz und stellt seinem Verteidiger ab der nächsten Saison Erstligafußball in Aussicht. Waem ist beim niederländischen Zweitligisten unumstrittener Stammspieler und steuerte in dieser Spielzeit bereits vier Torbeteiligungen (ein Tor, drei Vorlagen) bei. Der Linksfuß war 2023 vom MVV Maastricht nach Den Haag gewechselt.

Sein Trainer Robin Peter, der über zwölf Jahre in der Jugend von RB Leipzig coachte, lobt den 25-Jährigen in höchsten Tönen: „Matteo ist stark am Ball, gut im Spielaufbau und zuverlässig. Wir freuen uns, ihn in unserem Team zu haben.“ Auch auf Schalke sind diese Qualitäten nicht unbekannt.