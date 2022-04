FC Barcelona: Xavi hinterlegt Transferwunsch

Die Meisterschaft in der Primera División ist für den FC Barcelona außer Reichweite. Und auch im Pokal schied man frühzeitig aus. Der Plan des FC Barcelona sah es darum vor, in diesem Jahr zumindest die Trophäe aus der Europa League in die Vitrine zu stellen. Seit Donnerstagabend ist aber klar, dass daraus nichts wird. Eintracht Frankfurt eroberte das Camp Nou und warf Barça aus dem Wettbewerb.

Und so richtet sich der Blick nun noch entschiedener in Richtung nächste Saison. Dann will Barcelona national wie international wieder um Titel mitspielen. Für diese Mission benötigt Xavi aber neues Personal.

„Es fehlt ein Star“, titelt die ‚Sport‘ am heutigen Samstag. Die katalanische Zeitung berichtet, dass der Barça-Coach bei seinen Bossen einen dringlichen Transferwunsch hinterlegt hat. So wünscht sich Xavi unbedingt einen Stürmer, der mindestens 25 Tore pro Saison garantiert.

Blick nach Deutschland

Namen, die in diesem Zusammenhang als erstes fallen, sind die von Erling Haaland (21/Borussia Dortmund) und Robert Lewandowski (33/FC Bayern). Richtigerweise macht die ‚Sport‘ aber deutlich, dass eine Verpflichtung in beiden Fällen die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Klubs übersteigen könnte.

Xavis Wunsch bleibt dennoch bestehen und seine Bosse wollen es möglich machen. Damit sich eine Pleite wie gegen die Eintracht nicht wiederholt.