Inter: Zeitnahe Bastoni-Entscheidung?

Alessandro Bastonis (23) Zukunft bei Inter Mailand könnte sich zeitnah klären. Fabrizio Romano zufolge fand am heutigen Mittwoch ein Treffen zwischen den Verantwortlichen der Nerazzurri und dem Berater des Innenverteidigers statt. Im besagten Meeting ging es laut dem Brancheninsider um eine Vertragsverlängerung des 2024 auslaufenden Kontrakts.

Der Berater des Italieners sagt: „Weitere Treffen werden folgen. Er ist Inter-Fan und will bleiben, also sollten die Fans nicht in Panik geraten.“ In der laufenden Spielzeit stand der Abwehrhüne in 21 von 27 Serie A-Partien auf dem Spielfeld. Derzeit laboriert der Linksfuß an einer Oberschenkelverletzung.

