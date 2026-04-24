Neue WM-Hoffnung für Kleindienst

Fährt Tim Kleindienst (30) trotz fast einjähriger Verletzungspause mit zur WM? „Tatsächlich ist es so, dass wir den einen oder anderen kennen aus dem Trainer-Team des DFB. Die müssen sich irgendwann mal den Kader bekanntgeben. Wir haben mal drüber gesprochen, was die Möglichkeiten betrifft, was die Rolle von Tim beim DFB sein könnte. Dementsprechend ist die Situation für uns als Borussia und für mich als Trainer sehr gut, wenn sich Tim, meiner Meinung nach, noch berechtigt hoffen darf“, sagte Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Eugen Polanski auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (15:30 Uhr).

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Im vergangenen Mai hatte sich Kleindienst eine Knieverletzung zugezogen. Im November feierte der Torjäger sein Comeback, musste aber einen erneuten Rückschlag hinnehmen. Nun steht Kleindienst erneut ganz dicht vor der Rückkehr in den Gladbach-Kader – ob es für eine WM-Teilnahme reicht, darf aber bezweifelt werden. Einzige Hoffnung: DFB-Konkurrent Niclas Füllkrug (33) spielt bei Leihklub AC Mailand eine schwache Saison, zudem sucht Eintracht-Stürmer Jonathan Burkardt (25) nach seiner Form.