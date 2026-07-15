Klopp: DFB-Bosse sprechen bei Mintzlaff vor

Die Inthronisierung von Jürgen Klopp als Bundestrainer ist ein Stückchen näher gerückt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat am gestrigen Dienstag in München das erste Treffen der DFB-Spitze mit Oliver Mintzlaff stattgefunden. Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke besprachen mit dem Red Bull-Chef mögliche Szenarien, wie eine Freigabe von Klopp aussehen könnte.

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Klopp ist noch bis 2029 als Head of Global Soccer beim Getränkeriesen gebunden. Beide Parteien wollen der Boulevardzeitung zufolge jedoch zeitnah zu einer Lösung kommen. Das nächste Treffen soll offenbar planmäßig zwischen Mintzlaff und Klopp im Rahmen des WM-Endspiels in New York stattfinden. Dort ist der ehemalige Liverpool-Coach als Experte für MagentaTV im Einsatz.