BVB: Terzic kommentiert Abgangsgerüchte

Edin Terzic blockt Fragen nach seiner Zukunft konsequent ab. „Ich möchte dieses Spiel nicht mitspielen“, so der Cheftrainer von Borussia Dortmund auf der heutigen Pressekonferenz, „[...] ich bin sehr glücklich in der Funktion, in der ich jetzt bin und war sehr glücklich in der Funktion, in der ich vorher war.“

Terzic wird im Sommer von Marco Rose beerbt und wird sich nach aktuellem Stand als dessen Assistent in den Trainerstab eingliedern. Durch seine Arbeit in den vergangenen Monaten hat er sich jedoch in der Branche einen Namen gemacht und wird inzwischen bei mehreren Klubs gehandelt. Dazu zählen der 1. FC Köln, Werder Bremen, der VfL Wolfsburg sowie Zweitligist Fortuna Düsseldorf.