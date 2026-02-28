„Horror“ für Bayern | BVB-Taktik enthüllt

Bittere Auslosung

Gestern fand die Auslosung für das Champions League-Achtelfinale statt. Schon vorher war klar: Der FC Bayern bekommt ein machbares Los. Statt Bayer Leverkusen erwischte man nun Atalanta Bergamo. Und dennoch war die Auslosung eine zum Zähneknirschen für die Münchner.

Denn: Auch der komplette Turnierbaum wurde mit ausgelost. Und da hat es den FCB heftig erwischt. Die ‚Bild‘ titelt daher: „Bayerns Horror-Weg zum Henkelpott“. Nach Bergamo würde nämlich der Sieger aus Manchester City gegen Real Madrid drohen, ehe im Halbfinale dann womöglich Paris St. Germain oder der FC Liverpool wartet. Härter geht es kaum. Alle Champions League-Sieger der vergangenen zehn Jahre befinden sich auf diesem Pfad.

Dortmunds Masterplan

Mit der Champions League hat Borussia Dortmund derweil in der laufenden Saison nichts mehr zu tun. Wiedergutmachung nach der 1:4-Schmach von Bergamo soll nun im Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern gelingen. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ glauben die Taktik zu kennen.

„BVB will zwei Bayern-Schwächen nutzen“, heißt es beim vereinsnahen Lokalblatt. Das seien zum einen das risikobehaftete Offensivspiel des Rekordmeisters. Zum anderen die Mannorientierung im Pressing. Durch unkonventionelle Läufe nach vorne könnten die Münchner in Verlegenheit geraten.