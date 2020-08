Messi-Abgang: Wie Barça profitieren kann

Eins vorweg: Lionel Messi ist der beste Fußballer des aktuellen Jahrtausends und es ist fraglich, ob es in Zukunft noch einmal einen Spieler mit seinem Können geben wird. Beim FC Barcelona war man sich dessen stets bewusst und so tat man alles – eine Reihe von Privilegien und ein absurd hohes Gehalt inklusive – um den Weltfußballer zu halten. In der Hoffnung, dass Messi für immer bleibt, wurde dem begnadeten Linksfuß sogar das Recht eingeräumt, in jedem Sommer ablösefrei gehen zu können.

Nach einer Saison mit mehr Tiefen als Höhen, in negativer Hinsicht gekrönt vom 2:8 gegen den FC Bayern, will Messi seinen Heimatklub nun aber tatsächlich verlassen. Die Verantwortlichen im Camp Nou wird dieses Gesuch hart getroffen haben. Und auch die Fans leiden. Barça-Fans haben sich zuletzt spontan versammelt, um gegen den Abschied ihres Helden zu demonstrieren. Dabei könnte ein Verkauf von Messi – immer vorausgesetzt es fließt eine angemessene Ablöse – auch eine große Chance für den FC Barcelona sein. Aus drei Gründen.

Auf einmal handlungsfähig

Barcelona muss dringend einen Umbruch gestalten. Zu viele verdiente Spieler im Kader haben ihren Zenit überschritten. Für prominente Neuverpflichtungen fehlen aber die finanziellen Mittel. Durch den Verkauf von Messi könnte ein dreistelliger Millionenbetrag einkassiert werden. Zudem würden die Blaugrana das auf mindestens 60 Millionen Euro geschätzte Gehalt des Argentiniers einsparen. Auf einen Schlag stünde also genug Geld bereit, um das überalterte Team auf mehreren Positionen zu erneuern. Barça wäre wieder handlungsfähig und könnte mit Neuzugängen und Talenten aus La Masia ein hungriges Team aufbauen.

Aus dem Schatten

Den besten Spieler der Welt in den eigenen Reihen zu haben, ist ein großer Segen. Es kann zugleich aber auch ein Fluch sein. Immer wieder kamen andere Stars nach Barcelona, konnten aber nicht aus dem riesengroßen Schatten von La Pulga treten. Neymar beispielsweise flüchtete aus diesem Grund nach Paris. Und auch im aktuellen Kader stehen große Namen, die im Camp Nou noch nicht zu ihrer Form finden konnten. Wenn Messi geht, wird eine neue Hierarchie entstehen. Durchaus denkbar, dass Philippe Coutinho und Antoine Griezmann dann endlich zünden und ihre Ablösen rechtfertigen.

Blick aufs Haltbarkeitsdatum

Keine Frage, Messi ist immer noch genial. Mittlerweile ist der Barça-Kapitän aber 33 Jahre alt und das Ende seiner Karriere ist nicht mehr allzu weit entfernt. Früher oder später könnte es also vermehrt zum Problem für den FC Barcelona werden, den Sonderstatus des Angreifers aufrechtzuerhalten. Neu-Coach Ronald Koeman soll Messi bereits in Aussicht gestellt haben, dass die Zeit der Extrawürste unter ihm beendet wäre. Eine Ansage, die Messi gar nicht geschmeckt hat.