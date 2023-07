BVB: Watzke nennt zwei Baustellen

Hans-Joachim Watzke (64), Geschäftsführer von Borussia Dortmund, gibt Einblick in die Pläne für die kommende Saison. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt Watzke: „Es ist nicht leicht, eine Mannschaft zu verbessern, die im vergangenen Halbjahr 46 Punkte in 19 Spielen geholt hat. Dennoch erwarte ich, dass wir uns in zwei Bereichen weiter entwickeln.“ Zu den zwei Baustellen zählen die Defensive und die Mentalität der Dortmunder.

Watzke fordert: „Wir müssen stressresistenter werden. Wir versuchen aber auch, die Mannschaft um den einen oder anderen neuen Spieler zu erweitern, bei dem wir das Gefühl haben, dass er uns in dieser Hinsicht weiterbringt.“ Zu häufig ließ der BVB in der vergangenen Saison Punkte liegen. Ein Spieler, der für die nötige Konstanz im Mittelfeld der Borussia sorgen soll, ist Neuzugang Marcel Sabitzer (29), der vom FC Bayern München kam.

