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Eichhorn-Poker: Bayer wehrt sich gegen City

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
1 min.
Kennet Eichhorn trifft für Hertha BSC @Maxppp

Bayer 04 Leverkusen ist optimistisch, bei Supertalent Kennet Eichhorn (16) den Zuschlag zu erhalten. Das geht aus einem Bericht des ‚kicker‘ hervor, in dem es weiter heißt, dass die Rheinländer dafür kein Zutun von Manchester City wollen.

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Zur Einordnung: Die beiden Klubs pflegen eine Kooperation. Zuletzt war der City-Plan enthüllt worden, Eichhorn zu verpflichten und nach Leverkusen zu verleihen. Die Werkself will den Mittelfeldspieler aber lieber selbst für festgeschriebene zehn bis zwölf Millionen Euro verpflichten. Die Konkurrenz ist groß, auch der FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart, RB Leipzig und sogar Real Madrid sind an Eichhorn dran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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