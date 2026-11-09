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Trotz Unterschrift: Nebel im Winter weg?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Paul Nebel läuft mit dem Ball @Maxppp

Obwohl Paul Nebel erst in der vergangenen Woche beim 1. FSV Mainz 05 einen neuen Vertrag unterschrieben hat, könnte der 24-Jährige die Rheinhessen schon im Januar verlassen. ‚Sky‘ berichtet, dass der Offensivspieler per Ausstiegsklausel im Januar oder im kommenden Sommer verpflichtet werden kann. Dem Bezahlsender zufolge würden rund zehn Millionen Euro fällig werden.

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Das ursprüngliche Arbeitspapier des Kreativspielers wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Durch die Verlängerung würde der Bundesligist immerhin noch ordentlich abkassieren. Nebel kommt nach einer Adduktorenverletzung nur schleppend in die Saison 2026/27 und kann nach fünf Einsätzen noch keinen Scorer verzeichnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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