Paderborn fragt spannenden Keeper an

Der SC Paderborn ist auf der Suche nach einem neuen Stammkeeper offenbar fündig geworden. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, hat der Bundesliga-Aufsteiger bei der Berateragentur von Jakob Golz (27) von Rot-Weiss Essen angefragt. Der Sohn des 453-maligen Bundesliga-Torhüters Richard Golz hat in der vergangenen Saison mit starken Leistungen in der 3. Liga auf sich aufmerksam gemacht und war mit dem Revierklub erst in der Aufstiegsrelegation gegen Greuther Fürth (1:0/0:2) gescheitert.

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Nach dem Abgang von Leih-Torhüter Dennis Seimen (20), der zu seinem Stammklub VfB Stuttgart zurückkehrt, fahndet Paderborn nach einem Ersatz. Zwar hat der Ex-Schalker Markus Schubert (27) – zuletzt hinter Seimen die Nummer zwei – seinen Vertrag bei den Ostwestfalen gerade erst bis 2028 verlängert, neuer Stammtorhüter soll er allerdings nicht werden. Golz besitzt in Essen eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 200.000 Euro, die bis Mitte Juni aktiviert werden kann. Auch Ron-Thorben Hoffmann (27/Eintracht Braunschweig), Florian Kastenmeier (28/Fortuna Düsseldorf) und Florian Hellstern (18/VfB Stuttgart) hat der SCP auf der Liste.