Dauerkartenbesitzer wollen Chelsea kaufen

Ein Konsortium aus langjährigen Chelsea-Dauerkartenbesitzern hat ein offizielles Kaufangebot für den Klub eingereicht. Wie die englische ‚Times‘ berichtet, besteht die Gruppe aus den Managern Nizar Al-Bassam, Garth Ritchie, Jonathan Lourie sowie Bob Finch. Das Quartett kommt aus der Londoner Finanzbranche und ist dementsprechend zum einen vermögend, aber auch vernetzt genug, um am Ende den Zuschlag zu erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gruppe setzt vor allem auf den Heimvorteil. „Wir verwalten ein Vermögen von 40 Milliarden Pfund. Wir haben keine ausländischen Investoren, also verwenden wir einheimisches Kapital, was ich sehr bemerkenswert finde. Wir alle besuchen die Spiele mit unseren Kindern“, so Al-Bassam, der ergänzt: „Die Uhr tickt, weil der Klub schneller Geld verliert, als er sollte, während es dort Unsicherheit gibt.“