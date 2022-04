Wolves warten auf Angebote für Neves

Die unklare Zukunft von Rúben Neves versetzt die Wolverhampton Wanderers nicht in Unruhe. „Wir müssen auf ein Angebot warten, im Moment haben wir nichts“, sagte Wolves-Trainer Bruno Lage auf der jüngsten Pressekonferenz. „Dann entscheiden wir, was das Beste für den Spieler und den Verein ist. Aber ich will mit ihm arbeiten und er will mit mir arbeiten.“

Auf knapp 120 Millionen Euro bezifferte der portugiesische Übungsleiter vor einer Weile den Wert seines Landsmanns. Zuletzt wurde Neves, der wohl wichtigste Feldspieler seiner Mannschaft, mit dem FC Arsenal und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Bis 2024 ist der 25-jährige Sechser noch an den Tabellenachten der Premier League gebunden.