Bayer Leverkusen verleiht Jeanuël Belocian an den spanischen Erstligisten Racing Santander. Zwischenzeitlich hatten auch Werder Bremen und der FC Augsburg Interesse am 21-jährigen Innenverteidiger gezeigt. In der Rückrunde der vergangenen Saison war Belocian an den VfL Wolfsburg verliehen. Leverkusen hatte den Franzosen vor zwei Jahren für 15 Millionen Euro von Stade Rennes an Bord geholt.

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📝 FICHAJE | Jeanuël Belocian jugará en el Racing el curso 2026/27 cedido por el Bayer Leverkusen



ℹ️ El defensa francés ha disputado 27 partidos en la Bundesliga, 31 en la Ligue 1 y 10 en competiciones europeashttps://t.co/z7PwL5sb1X pic.twitter.com/OEk7iP4Wnt — Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026

Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes betont: „Jeanuël hat die ganze Vorbereitung bei uns mitgemacht, er hat gute Leistungen gezeigt und auf sich aufmerksam gemacht. Aktuell aber ist die Konkurrenz bei Bayer 04 für ihn noch zu groß. Jeanu braucht mehr Spielzeit, die er sich in Santander auf Topniveau holen kann. Bei seiner Rückkehr im nächsten Jahr wird er ein aussichtsreicher Kandidat für unsere Werkself sein.“