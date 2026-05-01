Tapsoba: „Meine Unterschrift ist eine Botschaft“

Edmond Tapsoba hat nach seiner Vertragsverlängerung große Ziele mit Bayer Leverkusen. In der ‚Bild‘ erläutert der Innenverteidiger: „Meine Unterschrift ist eine Botschaft an meine Mitspieler, dass wir im nächsten Jahr wieder etwas Großes aufbauen können. Es war unsere erste gemeinsame Saison. Ich bin überzeugt, dass wir viel mehr erreichen können, wenn wir uns alle noch besser kennenlernen.“

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Am Mittwoch gab Bayer bekannt, dass Tapsoba seinen 2028 auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre bis 2031 verlängert hat. Der 27-Jährige hatte auch Interesse in England geweckt. „Für mich hing meine Verlängerung nicht davon ab, ob wir uns für die Champions League qualifizieren oder nicht – es war mein Signal an den Verein, der immer zu mir gestanden hat. Aber natürlich ist die Champions League sehr wichtig für uns und wir haben immer noch die Chance, das Ziel zu erreichen. Dafür werden wir bis zum Ende kämpfen“, so Tapsoba.