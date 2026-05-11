Dybala: „Letztes Spiel für Rom“

Paulo Dybala rechnet nach aktuellem Stand der Dinge mit einem Abschied von der AS Rom. „In meinem Vertrag steht, dass das nächste Spiel mein letztes bei der AS Rom sein wird“, äußerte sich der 32-jährige Offensivstar nach der gestrigen Partie gegen Parma Calcio (3:2) bei ‚Sky Italia‘, „er läuft im Juni aus, und niemand von der AS Rom hat sich bei mir gemeldet.“

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Zuletzt kursierten Gerüchte, dass der argentinische Weltmeister in seine Heimat zurückkehren wird. Angeblich ist sich Dybala mit den Boca Juniors grundsätzlich über eine Zusammenarbeit einig. 2022 war der Linksfuß ablösefrei von Juventus Turin nach Rom gewechselt, für die Giallorossi bestritt Dybala 138 Spiele (45 Tore, 27 Assists).