Transfer: Sieben Ziele für Mac Allister

Trotz einer Restvertragslaufzeit von knapp zwei Jahren strebt Alexis Mac Allister (27) weiterhin eine Vertragsverlängerung beim FC Liverpool an. Vater und Berater Carlos Mac Allister spricht gegenüber ‚ESPN‘ offen über die mögliche Zukunft des Mittelfeldspielers. Die Gespräche mit den Reds hätten noch nicht begonnen, „der Sportdirektor hat gewechselt, der Trainer ebenfalls. Die Situation wird noch geprüft, und vor Jahresende könnte es Neuigkeiten geben.“

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Wenn alles gut läuft, werde Mac Allister verlängern, „wenn nicht, ist das auch in Ordnung, dann wird er seinen Weg gehen wie so viele andere“, stellt der Vater des Nationalspielers klar. Konkrete Pläne für einen Wechsel gebe es derzeit nicht. Fest steht lediglich, dass die Zukunft des Rechtsfußes nicht in der argentinischen Heimat liegt, sondern in Europa. Groß sei die realistische Auswahl an alternativen Klubs nicht: „Wenn man bei Liverpool spielt und danach strebt, das gleiche Niveau zu halten, weiß man, dass es weltweit nur sechs oder sieben Vereine gibt, bei denen man spielen kann.“