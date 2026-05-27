Coman vor Rückkehr? | 134-Millionen-Deal in Aussicht

Coman zurück nach Europa?

Kürzlich feierte Kingsley Coman einen großen Erfolg. Mit Al Nassr und Superstar Cristiano Ronaldo schnappte sich der Franzose den Meistertitel in der Saudi Pro League. Offenbar sieht der ehemalige Profi des FC Bayern seine Mission im Wüstenstaat damit als erledigt an. Laut ‚Fotomac‘ würde der 29-Jährige seine Karriere nämlich gerne in der UEFA Champions League fortsetzen und strebt daher eine Rückkehr nach Europa an.

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Der türkischen Zeitung zufolge beobachtet Galatasaray die Situation genau und hat „Coman ins Visier genommen“. Aus dem Bericht geht hervor, dass Cimbom durchaus einen Vorstoß beim Flügelflitzer wagen wird, sollte er gegenüber einem Wechsel in die Süper Lig nicht abgeneigt sein. Bei Gala würde Coman auf Leroy Sané treffen, mit dem er bereits 124 Mal gemeinsam für den FCB auf dem Rasen stand.

XXL-Preisschild für Rogers

Die Gerüchte zu Morgan Rogers überschlagen sich. Mehrere Portale aus England berichten über den möglicherweise bevorstehenden großen Karriereschritt des 23-jährigen Engländers. Bei ‚Teamtalk‘ heißt es, der offensive Mittelfeldspieler dürfe Aston Villa nur verlassen, wenn ein Interessent umgerechnet bis zu 134 Millionen Euro hinblättert.

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In dieselbe Kerbe schlägt auch ‚Talksport‘. Zusätzlich wartet die britische Radiostation mit Vereinen auf, die den Nationalspieler gerne holen würden. Der FC Arsenal, der FC Chelsea und Manchester United sollen große Verehrer sein. Hinzu kommt Paris St. Germain, Rogers selbst steht dem Bericht zufolge auch einem Wechsel ins Ausland offen gegenüber.