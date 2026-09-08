Borussia Dortmund muss den nächsten Ausfall verkraften. Gegen den FC Villarreal musste Neuzugang Konstantinos Karetsas (18) nach rund 25 Minuten ausgewechselt werden, für ihn kam Ethan Nwaneri (19) in die Partie.

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Vorausgegangen war ein Sprint, nach dem sich der Linksfuß auf den Boden fallen ließ. Zu Beginn deutete vieles auf eine Muskelverletzung hin, es scheint sich aber um etwas Internistisches zu handeln. Inzwischen befindet sich der junge Grieche auf dem Weg ins Krankenhaus.

Keine Tore nach 45 ersten Minuten eines zerfahrenen Duells mit einem Schockmoment: Kosta Karetsas musste nach 26 Minuten vom Platz getragen werden, wir drücken die Daumen, dass es nichts Gravierendes ist. ✊ pic.twitter.com/0dvJ7eQ3GL — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Nach Landsmann Giannis Konstantelias (23) ist Karetsas der zweite Außenstürmer, der binnen kürzester Zeit ausfällt. Immerhin ist wohl nicht mit einer ähnlich langen Pause wie bei Konstantelias zu rechnen. Genauere Untersuchungen werden Aufschluss geben.

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ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Update (22:10 Uhr): Der BVB hat bestätigt, dass Karetsas mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus musste.