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Update UEFA Champions League

BVB-Schock: Karetsas mit der Trage vom Platz

Den BVB ereilt die nächste Hiobsbotschaft. Konstantinos Karetsas musste gegen den FC Villarreal vom Platz getragen werden.

von Tobias Feldhoff
1 min.
Konstantinos Karetsas beim Warmmachen @Maxppp

Borussia Dortmund muss den nächsten Ausfall verkraften. Gegen den FC Villarreal musste Neuzugang Konstantinos Karetsas (18) nach rund 25 Minuten ausgewechselt werden, für ihn kam Ethan Nwaneri (19) in die Partie.

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Vorausgegangen war ein Sprint, nach dem sich der Linksfuß auf den Boden fallen ließ. Zu Beginn deutete vieles auf eine Muskelverletzung hin, es scheint sich aber um etwas Internistisches zu handeln. Inzwischen befindet sich der junge Grieche auf dem Weg ins Krankenhaus.

Nach Landsmann Giannis Konstantelias (23) ist Karetsas der zweite Außenstürmer, der binnen kürzester Zeit ausfällt. Immerhin ist wohl nicht mit einer ähnlich langen Pause wie bei Konstantelias zu rechnen. Genauere Untersuchungen werden Aufschluss geben.

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Update (22:10 Uhr): Der BVB hat bestätigt, dass Karetsas mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus musste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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