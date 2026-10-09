BVB-Aus: Terzic wollte „bewusste Pause nehmen“

Seit Anfang Juli ist Edin Terzic Trainer bei Athletic Bilbao, jetzt nennt der 43-Jährige die Gründe für sein Engagement. Gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt Terzic: „Wir kennen uns schon länger. (…) Über die Gespräche entstand ein gutes Gefühl. Irgendwann habe ich angefangen, Möglichkeiten miteinander zu vergleichen. Und wenn man das tut und am Ende immer wieder beim Athletic Club landet, merkt man, was man eigentlich möchte.“

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Terzic stand zwei Jahre bei Borussia Dortmund als Trainer an der Seitenlinie, seit dem Ende der Saison 2023/24 war er ohne Verein. „Nach meiner Zeit bei Borussia Dortmund wollte ich mir bewusst eine Pause nehmen. Es war mein erster Cheftrainerjob und eine sehr intensive Zeit. Ich wollte Erlebtes sacken lassen und mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden und den Menschen verbringen, die in den Jahren des Profifußballs vielleicht zu kurz gekommen waren“, so der Fußballlehrer. Mit den Basken kommt Terzic nach schwachem Saisonstart inzwischen besser in Fahrt.