Mourinho schützt Diomande

Neuzugang Yan Diomande erhält bei Real Madrid öffentliche Rückendeckung von seinem Trainer José Mourinho. The Special One sagte am Montag: „Yan Diomande hat alles, was er braucht. Wäre er in einer Mannschaft mit weniger vielversprechenden Spielern, würde er sicherlich in jedem Spiel die vollen 90 Minuten spielen.“

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Sind bis zu 140 Millionen für Diomande eine angemessene Ablöse? Ja, marktgerecht Nein, zu hoch Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der ivorische Außenstürmer gab am Samstag gegen Rayo Vallecano (4:1) sein Startelf-Debüt für Real – die spanische Presse fällte anschließend ein sehr negatives Urteil zum Auftritt des 19-Jährigen. „Der Kader ist stark und bietet viele Optionen. Hier ein unumstrittener Stammspieler zu sein, ist sehr schwierig“, so Mourinho. Real hatte Diomande für 125 Millionen Euro von RB Leipzig geholt, mit Boni kann die Summe auf 140 Millionen anwachsen.