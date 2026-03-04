KSI will in die Premier League | Sechs fatale Fehler der Reds

KSI steigt bei den Daggers ein

Über 16 Millionen Abonnenten auf YouTube, eine Karriere als Rapper, riesige Kampfevents als Boxer und gleichzeitig CEO zahlreicher Unternehmen. Die Liste an Errungenschaften von KSI ist lang und erweitert sich kontinuierlich. Ab sofort gehört der 32-jährige Engländer auch zu den Klubbesitzern im Fußball. Gestern wurde bekannt, dass KSI beim FC Dagenham & Redbridge eingestiegen ist.

„Es wird sicherlich eine Achterbahnfahrt, aber ich hoffe, Dagenham & Redbridge wieder zu alten Erfolgen zurückzuführen. Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, möchte ich noch weiter gehen. Der Aufstieg in die Premier League wäre ein Traum“, wird das Jugendidol zitiert. Höher als in der dritten Liga hat der Verein aus dem Nordosten Londons noch nie gespielt, dementsprechend zeigt sich KSI extrem ambitioniert. 20 Prozent der Anteile hat der YouTuber übernommen. Vielleicht bahnt sich da eine Wrexham-Story 2.0 an?

Liverpool zerfällt

Am Dienstagabend ging der FC Liverpool mit 1:2 gegen die Wolverhampton Wanderers baden. Die Reds verlieren nach der Pleite gegen das Schlusslicht der Liga allmählich den Anschluss an die Spitzenplätze in der Premier League, rangieren nur auf Tabellenplatz fünf und haben bei einer Partie mehr auch noch den FC Chelsea dicht im Nacken.

Für Arne Slot ein Grund, seiner Enttäuschung bei der Pressekonferenz freien Lauf zu lassen. Das Ergebnis bezeichnete Slot als „weiteren Rückschlag“, in der aktuellen Spielzeit mussten die Reds bereits neun Niederlagen in der Liga einstecken. „Wir verlieren viel zu viele Fußballspiele und lassen Punkte liegen“, brachte es der Niederländer auf den Punkt. Auch Slots Landsmann und Kapitän Virgil van Dijk war nach Abpfiff bei ‚TNT Sports‘ ungehalten: „Das liegt an uns, wir waren langsam, vorhersehbar, schlampig.“

Die Presse geht ebenfalls hart mit der Mannschaft und dem Trainer ins Gericht. „Liverpools Saison hängt in den Seilen“, schreibt die ‚Daily Mail‘. ‚The Independent‘ sieht sogar die Qualifikation für die Königsklasse in Gefahr: „Liverpools ‚immer gleiche Geschichte‘ ist deprimierend und könnte sie die Champions League kosten“. Beim ‚Telegraph‘ wird die Blamage im Detail seziert: „Sechs fatale Fehler, die zur Niederlage Liverpools gegen die Wolves führten“. Die Kurzfassung: Es hakt an allen Ecken und Enden.