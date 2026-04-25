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Bundesliga

Gespräche laufen: BVB arbeitet an Doekhi-Coup

Bei Borussia Dortmund herrscht mit Blick auf die kommende Saison Knappheit in der Verteidigung. Danilho Doekhi könnte die Lücke füllen.

von Dominik Sandler - Quelle: RTL/ntv | sport.de
1 min.
Danilho Doekhi im Trainingsanzug @Maxppp

Ob Nico Schlotterbeck (26) tatsächlich über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleibt, ist noch nicht klar. Da Niklas Süle (30) den Verein verlässt, muss mindestens ein neuer Abwehrspieler her.

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Wäre Danilho Doekhi für den BVB eine Verstärkung?
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Und dieser Neue könnte von Union Berlin kommen und Danilho Doekhi heißen. ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, dass der BVB bereits mit dem Niederländer gesprochen hat und sich eine Verpflichtung „gut vorstellen“ könne. Da der Vertrag des 27-Jährigen bei den Eisernen ausläuft, wäre er ablösefrei zu haben.

Union-Verbleib ausgeschlossen

Noch im Winter waren unter anderem Lazio Rom und der VfL Wolfsburg am 1,90 Meter großen Innenverteidiger interessiert, durch seine Leistungen hat sich Doekhi aber auch für höhere Aufgaben empfohlen. Auch beim gestrigen 1:3 gegen RB Leipzig traf der Rechtsfuß – sein siebtes Saisontor.

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Eine Entscheidung habe Doekhi noch nicht getroffen, doch auch er liebäugele mit einem Wechsel innerhalb der Bundesliga und an die Strobelallee. Ein Verbleib in Berlin sei indes ausgeschlossen.

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