HSV in Pole Position bei PSG-Talent

Zehn Minuten in der Ligue 1 und 45 Minuten im französischen Pokal. Mehr Profierfahrung weist Mathis Jangeal derzeit noch nicht vor. Dennoch stehen dem 17-jährigen Talent von Paris St. Germain einige Türen offen, um seine junge Karriere in der kommenden Spielzeit auf ein neues Level zu heben.

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Laut ‚Le Parisien‘ mischt im Werben um Jangeal auch der Hamburger SV mit – und zwar ganz vorne. Der HSV sei mit einem überzeugenden Angebot vorstellig geworden. Grundsätzlich führe die Spur des offensiven Mittelfeldspielers sehr klar nach Deutschland. Ob der Zuschlag am Ende tatsächlich an den Tabellen-13. der Bundesliga geht, ist aber noch offen.

Denn schon im vergangenen Winter wurde bekannt, dass auch Eintracht Frankfurt Interesse am französischen U-Nationalspieler zeigt. Der Vertrag des Rechtsfußes läuft zum Saisonende aus. Ein ablösefreier Wechsel steht im Raum. Auch wenn PSG noch versucht, sich mit Jangeal auf eine Verlängerung zu einigen, deutet derzeit alles auf eine Trennung hin, so ‚Le Parisien‘.