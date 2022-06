Reuter spricht über Weinzierl-Posse

Stefan Reuter hat Stellung zum Rücktritt von Markus Weinzierl als Trainer des FC Augsburg bezogen. „Ich weiß, dass auch ich nicht alles richtig mache, dass es auch berechtigte Kritik gibt“, erklärt der Sportchef gegenüber der ‚Augsburger Allgemeinen‘. Einen Seitenhieb in Richtung Weinzierl kann sich Reuter allerdings nicht verkneifen: „Mit Trainerentscheidungen waren wir nicht immer glücklich gelegen.“

Schuld an Weinzierls Rückzug sieht Reuter nicht bei sich, denn es sei ja „über Monate, und auch noch in der letzten Woche mit Markus, so kommuniziert worden“, dass Vertragsgespräche erst im Anschluss an die Saison geführt werden. Er könne deshalb „nur mutmaßen, warum er ohne Abstimmung nach dem Fürth-Spiel angekündigt hat, nicht mehr für Gespräche zur Verfügung zu stehen“, so der Weltmeister von 1990, der schließlich Enrico Maaßen als neuen Cheftrainer installierte.