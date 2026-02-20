Menü Suche
Braunschweig vor wichtiger Verlängerung

von Fabian Ley - Quelle: Braunschweiger Zeitung
Patrick Nkoa im Braunschweig-Trikot @Maxppp

Eintracht Braunschweig kann offenbar zeitnah auch für die kommende Saison mit Patrick Nkoa planen. Laut einem Bericht der ‚Braunschweiger Zeitung‘ sind nur „noch ein paar Spiele“ nötig, ehe sich der im Sommer auslaufende Vertrag des 26-jährigen Innenverteidigers automatisch per Option verlängert.

Vor etwa einem halben Jahr war Nkoa ablösefrei von Alemannia Aachen nach Braunschweig gewechselt. Bei den Niedersachsen hat sich der Kameruner inzwischen in der Dreierkette festgespielt, in den vergangenen elf Zweitliga-Partien erhielt der 1,92 Meter große Rechtsfuß jeweils das Startelfmandat.

