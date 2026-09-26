Der Hamburger SV muss vorerst ohne Albert Grönbaek (25) auskommen. Nach Angaben der Rothosen hat sich der Däne beim Nations League-Spiel gegen Norwegen (2:3) am Donnerstag einen Faserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.

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Grönbaek ist nun einige Wochen zum Zuschauen verdammt. Der offensive Mittelfeldspieler stand bei allen fünf Pflichtspielen der neuen Saison in Merlin Polzins Startelf und verbuchte dabei je zwei Tore und Assists.