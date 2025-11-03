BVB-Verlängerung: Entscheidung bei Brandt

Julian Brandt ist mit teilweise starken Leistungen für Borussia Dortmund in die neue Spielzeit gestartet. Gutes Timing, spielt der 29-Jährige angesichts seines im Sommer auslaufenden Vertrags doch um ein neues Arbeitspapier. Schon zuletzt ging die Tendenz dahin, dass sich Brandt gute Chancen auf eine Verlängerung ausrechnen darf, nun hat der BVB wohl einen endgültigen Entschluss gefasst.

Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Verantwortlichen entschieden, dass der Spielmacher über die Saison hinaus bei den Schwarz-Gelben bleiben soll. Für einen Verbleib hat man jedoch eine Bedingung festgelegt.

Dem Bericht zufolge muss Brandt Gehaltseinbußen in Kauf nehmen und sich mit einem leistungsbezogenen Kontrakt zufriedengeben. Aktuell verdient der gebürtige Bremer sieben bis acht Millionen Euro per annum, so der Bezahlsender. Brandt selbst würde dem Vernehmen nach gerne in Dortmund bleiben, womöglich ist er dafür auch zu Gehaltsabstrichen bereit.