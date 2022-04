Schalke 04: Interessenten für Matondo bestätigt

Rouven Schröder hat sich zur Personalie Rabbi Matondo geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Sportdirektor von Schalke 04: „Rabbi hat eine tolle Leihe, sich sehr schnell dort wohlgefühlt. Er ist gesund, konnte auf sich aufmerksam machen. Viele Vereine haben sich gemeldet. Er wird seinen Weg finden.“

Matondo ist noch bis Saisonende von S04 an Cercle Brügge verliehen. Dort erzielte der 21-jährige Flügelstürmer bislang neun Tore in 26 Spielen. Brügge kann den Waliser für 3,5 Millionen Euro kaufen. Erst am gestrigen Mittwoch hatte die ‚Bild‘ einen direkten Weiterverkauf an die AS Monaco ins Spiel gebracht. Cercle und die AS haben denselben Besitzer.