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2. Bundesliga

Nächster Neuzugang für Paderborn

von Fabian Ley - Quelle: Westfalen Blatt
Clemens Lippmann im Löwen-Trikot @Maxppp

Der SC Paderborn steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Clemens Lippmann. Das ‚Westfalen-Blatt‘ berichtet, dass der Wechsel des Außenverteidigers zu den Ostwestfalen in trockenen Tüchern ist. Aktuell spielt der 19-Jährige für 1860 München, sein Vertrag beim Drittligisten läuft am Saisonende aus.

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Lippmann könnten sogar Bundesliga-Einsätze winken, Paderborn befindet sich fünf Spieltage vor Schluss als Tabellenzweiter aussichtsreich im Rennen um den Aufstieg ins Oberhaus. Für die kommende Saison hat der SCP derweil mit Timur Gayret (27/SC Verl) und Albert Millgramm (21/1. FC Magdeburg) bereits zwei Neuzgänge eingetütet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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