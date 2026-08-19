Eintracht Frankfurts Keeper Kauã Santos (23) hatte zu keiner Zeit das Vertrauen von Trainerrückkehrer Adi Hütter. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Demnach seit der Coach bereits „mit großen Bedenken auf der Torwart-Position in die Vorbereitung“ gestartet. Wegen der in der Vorsaison gezeigten Leistungen habe der Österreicher „weder Santos noch Michael Zetterer (31) das Eintracht-Tor zugetraut“. Nun soll mit Noah Atubolu (24) ein neuer Stammtorhüter vom SC Freiburg losgeeist werden.

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Hütter ist in dieser Beziehung bei den Hessen gewissermaßen ein Wiederholungstäter. Ähnlich verfuhr der 56-Jährige bereits bei seiner ersten Amtszeit im Sommer 2018. Damals kam Frederik Rönnow (34) als Ersatz für den abgewanderten Lukas Hradecky (36). Auch Rönnow genoss aber nicht das Vertrauen. So wurde kurz vor Transferschluss, als sich die Möglichkeit bot, Kevin Trapp (36) zurückgeholt und als neue Nummer eins installiert.