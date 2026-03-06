Menü Suche
Bundesliga

FC Bayern: So konkret ist das Interesse an Schade

Noch immer ist der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler, der Druck auf Luis Díaz ausüben kann. Kevin Schade rückt dabei in den Fokus.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky | Bild
1 min.
Kevin Schade zieht ab @Maxppp

Der FC Bayern ist mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden, das betonten die Bosse in der jüngeren Vergangenheit fast schon mantraartig. Für den Sommer soll aber ein neuer Flügelspieler her, der es mit Luis Díaz (29) aufnehmen kann.

Die Spur zu Said El Mala (19) ist in den vergangenen Wochen etwas erkaltet, Yan Diomande (19) ist schon jetzt zu teuer, die Vertragssituation von Kerim Alajbegovic (18) sehr kompliziert. In Kevin Schade rückt deshalb jetzt ein neuer Spieler in den Fokus. ‚Sky‘ berichtete diese Woche, dass die Münchner die Entwicklung des 24-Jährigen im Blick haben. Die ‚Bild‘ legt jetzt nach: Die Bayern sollen ihr Interesse bei den Beratern des deutschen Nationalspielers hinterlegt haben.

Astronomische Forderung aus Brentford

Günstig würde aber auch ein Schade-Transfer nicht werden. Brentford will mit dem Rechtsfuß eigentlich über 2028 hinaus verlängern und fordert laut ‚Sky‘ 50 bis 60 Millionen Euro, laut der ‚Bild‘ sogar mindestens 70 Millionen. Fraglich, ob der FC Bayern bereit ist, solche Summen in die Hand zu nehmen.

Zumal mit dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur potente Klubs aus der Premier League Schade ebenfalls mit offenen Armen begrüßen würden. Gut möglich, dass der Leistungsträger der Bees sogar noch teurer wird. Schade will unbedingt auf den WM-Zug aufspringen. Dort könnte er sich dann noch prominenter ins Schaufenster stellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Brentford
Chelsea
Spurs
Kevin Schade

