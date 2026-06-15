Feyenoord findet van Persie-Nachfolger

Feyenoord Rotterdam hat den Trainer gefunden, der das Erbe des entlassenen Robin van Persie antreten soll. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Giovanni van Bronckhorst das Amt beim Traditionsklub übernehmen. Der 51-Jährige kehrt somit an seine alte Wirkungsstätte zurück: Bereits von 2015 bis 2019 hatte der Niederländer den Eredivisie-Klub trainiert.

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Van Bronckhorst war zuletzt als Co-Trainer unter Arne Slot beim FC Liverpool tätig. Zuvor stand er bereits in China, Schottland und der Türkei als Chefcoach an der Seitenlinie. Sipke Hulshoff folgt ihm von den Reds nach Rotterdam und wird dem ehemaligen Oranje-Kapitän als Assistenztrainer zur Seite stehen.