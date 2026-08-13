Nürnberg verleiht Chaikhoun
Der 1. FC Nürnberg hat einen Leihabnehmer für Ayoub Chaikhoun (20) gefunden. Die kommende Saison verbringt der Mittelfeldspieler bei Drittligist Wehen Wiesbaden.
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ℹ Ayoub #Chaikhoun wird an Wehen Wiesbaden verliehen.— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) August 13, 2026
Viel Erfolg für deine Zeit in Wiesbaden, Ayoub! 🙌
Zur Meldung 👉 https://t.co/ZlPrcPWBnO#fcn pic.twitter.com/vZjLaigols
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