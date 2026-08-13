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Nürnberg verleiht Chaikhoun

Der 1. FC Nürnberg hat einen Leihabnehmer für Ayoub Chaikhoun (20) gefunden. Die kommende Saison verbringt der Mittelfeldspieler bei Drittligist Wehen Wiesbaden.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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