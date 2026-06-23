BVB improvisiert: Überraschende Transfer-Spur zu Kempf

Borussia Dortmund hat einen überraschenden Kandidaten auf dem Einkaufszettel. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, besteht starkes Interesse an Marc Oliver Kempf von Como 1907.

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Der 31-jährige Innenverteidiger steht noch bis 2027 in Italien unter Vertrag. Bei Como war er in der abgelaufenen Saison Stammkraft und erreichte mit dem Team von Trainer Cesc Fàbregas die Champions League.

In der Bundesliga spielte Kempf schon 153 Mal, trug dabei die Trikots von Eintracht Frankfurt, des SC Freiburg, von Hertha BSC und des VfB Stuttgart. Der BVB war vor einigen Jahren schonmal an Kempf dran, ließ den U21-Europameister von 2017 dann aber hängen.

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Schlotterbecks unklare Lage

Di Marzio verweist in seinem Bericht auf die unklare Situation um Nico Schlotterbeck (26). Der DFB-Verteidiger darf Dortmund in diesem Sommer für festgeschriebene 50 Millionen Euro zu Real Madrid, zum FC Liverpool oder einem unbekannten dritten Klub verlassen. Dass es dazu kommt, ist nach Schlotterbecks bei der WM erlittener Bänderverletzung im Sprunggelenk aber unwahrscheinlicher geworden.