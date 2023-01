Nach England-Gerüchten: Walter-Entscheidung steht fest

Nach Sportvorstand Jonas Boldt dürfte in Kürze auch Cheftrainer Tim Walter seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Hamburger SV verlängern. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge besteht grundsätzlich Einigkeit, dass Walter an Bord bleibt und noch in der anstehenden Woche bis 2024 unterschreiben wird.

Mit dem HSV arbeitet der Übungsleiter eifrig am Aufstieg in die Bundesliga, derzeit belegen die Rothosen in Liga zwei den zweiten Tabellenplatz. Zum Rückrundenauftakt am 29. Januar ist Eintracht Braunschweig zu Gast in Hamburg.

Die gute Saison des HSV hat man angeblich auch in England zur Kenntnis genommen. Die ‚Daily Mail‘ berichtete am Freitag, dass Walter einer von mehreren Kandidaten bei Norwich City ist. Der Zweitligist sucht einen Nachfolger für den entlassenen Dean Smith. Den Namen Walter muss Norwich wohl von der Liste streichen.