Schalke findet Cissé-Abnehmer
Der FC Schalke 04 und Ibrahima Cissé gehen dauerhaft getrennte Wege. Der Innenverteidiger verlässt den Ruhrpottklub ein halbes Jahr vor Vertragsende und wechselt zum Schweizer Zweitligisten FC Aarau – einem Partnerklub der Königsblauen. Dort erhält der 24-Jährige ein Arbeitspapier bis zum Ende der laufenden Saison.
FC Schalke 04 @s04 – 12:31
Cissé war im Sommer 2022 von der KAA Gent zu S04 gewechselt, kam für die Profis jedoch nur auf acht Zweitliga- und ein Pokaleinsatz. Nun zieht es den zweimaligen malischen Nationalspieler in die Schweiz.
