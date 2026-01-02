Schalke findet Cissé-Abnehmer

Der FC Schalke 04 und Ibrahima Cissé gehen dauerhaft getrennte Wege. Der Innenverteidiger verlässt den Ruhrpottklub ein halbes Jahr vor Vertragsende und wechselt zum Schweizer Zweitligisten FC Aarau – einem Partnerklub der Königsblauen. Dort erhält der 24-Jährige ein Arbeitspapier bis zum Ende der laufenden Saison.

Cissé war im Sommer 2022 von der KAA Gent zu S04 gewechselt, kam für die Profis jedoch nur auf acht Zweitliga- und ein Pokaleinsatz. Nun zieht es den zweimaligen malischen Nationalspieler in die Schweiz.