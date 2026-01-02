Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

Schalke findet Cissé-Abnehmer

von Fabian Ley - Quelle: s04.de
Ibrahima Cissé spielt auf Schalke keine Rolle mehr @Maxppp

Der FC Schalke 04 und Ibrahima Cissé gehen dauerhaft getrennte Wege. Der Innenverteidiger verlässt den Ruhrpottklub ein halbes Jahr vor Vertragsende und wechselt zum Schweizer Zweitligisten FC Aarau – einem Partnerklub der Königsblauen. Dort erhält der 24-Jährige ein Arbeitspapier bis zum Ende der laufenden Saison.

FC Schalke 04
Wechsel in die Schweiz: Ibrahima Cissé verlässt den FC Schalke 04 vorzeitig und spielt künftig für den FC Aarau.

Alles Gute, Ibra! 🙏 #S04

➡️
Cissé war im Sommer 2022 von der KAA Gent zu S04 gewechselt, kam für die Profis jedoch nur auf acht Zweitliga- und ein Pokaleinsatz. Nun zieht es den zweimaligen malischen Nationalspieler in die Schweiz.

