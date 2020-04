Nürnberg: Cerin-Berater macht Druck

Sommerneuzugang Adam Gnzeda Cerin ist unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten beim 1. FC Nürnberg. „Adam ist nicht nur ein Talent. Er hat in meinen Augen das Zeug zu einem Top-Spieler. Aber um ehrlich zu sein, bekam er in Nürnberg bislang nicht genügend Gelegenheit, sein großes Potenzial auch zu zeigen“, erklärt Cerins Berater Amir Ruznic auf Nachfrage der ‚Bild‘.

Nur viermal und insgesamt 70 Minuten kam das 20-jährige Mittelfeldtalent in der laufenden Saison zum Einsatz. „Wenn es wieder leichter ist zu reisen, werde ich nach Nürnberg kommen und mit den Verantwortlichen reden. Ich will wissen, ob sie weiter auf ihn zählen“, so Ruznic. Ein mögliches Modell wäre eine Leihe, um die so dringend benötigte Spielpraxis zu sammeln.