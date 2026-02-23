3. Liga statt WM-Traum

Etwa alle 110 Minuten ließ es Jeremy Arévalo in Spaniens zweiter Liga klingeln. Der VfB Stuttgart setzte sich gegen zahlreiche Mitbewerber durch und holte den Stürmer für festgeschriebene 7,5 Millionen Euro zum Jahreswechsel nach Deutschland.

Doch bislang ist Arévalo noch nicht wirklich angekommen, wurde nicht für die Europa League nominiert und fehlte zuletzt mehrfach auch bei Bundesligaspielen im Kader. Trainer Sebastian Hoeneß ordnete jüngst ein: „Die anderen sind aktuell ein Stück weiter. Jeremy kommt aus einer anderen Liga, anderen Kultur. Wir hatten natürlich gehofft, dass es ein bisschen schneller geht. Trotzdem wussten wir, dass es so eine Situation geben kann.“

Statt in der Europa League sammelte der 20-Jährige am Freitagabend Spielpraxis und Selbstvertrauen bei der zweiten Mannschaft des VfB in der dritten Liga. Beim 3:1-Sieg gegen Waldhof Mannheim gelangen dem dynamischen Linksfuß ein Tor und eine Vorlage.

WM-Traum droht zu platzen

Ob Arévalo es schafft, sich über Einsätze in der dritten Liga für die Weltmeisterschaft im Sommer zu empfehlen, darf bezweifelt werden. Erst im November debütierte er für Ecuadors A-Nationalteam. Die Möglichkeit, am 25. Juni in der WM-Vorrunde gegen Deutschland aufzulaufen, scheint sich Arévalo durch seinen Winterwechsel nach Stuttgart Stand jetzt verbaut zu haben.