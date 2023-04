Gespräche im Gange: Was läuft zwischen Zidane und Real?

Real Madrid bekundet Interesse daran, Zinedine Zidane zurück an alte Wirkungsstätte zu holen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato führen die Königlichen Gespräche mit der Vereinslegende, die schon zweimal als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie stand und in der ersten Ära dreimal die Champions League gewann.

Zuletzt schien das Pendel bei Zidane in Richtung Juventus Turin auszuschlagen, allerdings könnte das Vorpreschen seiner großen Liebe den 50-Jährigen durchaus noch einmal zum Umdenken bewegen.

Offen ist, wie es mit Carlo Ancelotti weitergeht. An dem Italiener baggert nach wie vor der brasilianische Verband. Doch Ancelotti stellte unlängst klar, seine Zukunft eigentlich bei Real zu sehen.: „Wir werden hier ohne Zweifel auch nächste Saison stehen, um den vorhandenen Vertrag einzuhalten.“ Die Initiative zur Trennung müsste also wohl eher vom Klub ausgehen.