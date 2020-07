FC Bayern: Arp schließt Wechsel aus

Fiete Arp will den FC Bayern trotz seiner holprigen Debütsaison nicht verlassen. Wie die ‚Bild‘ unter Berufung auf das Umfeld des Stürmers berichtet, träumt Arp weiter vom Durchbruch in München. Eine Ausleihe komme für den 20-Jährigen aktuell nicht in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ohnehin sei dieses Modell nur schwierig zu realisieren, da sich kaum ein Verein finden dürfte, der sich an Arps Fünf-Millionen-Jahresgehalt beteiligen will. Hoffnung macht dem Youngster laut ‚Bild‘ Bayerns neuer Co-Trainer Miroslav Klose, der sich verstärkt um die Stürmer und jungen Spieler kümmern soll.

„Immer besser in Form“

Im vergangenen Sommer ging es für drei Millionen Euro vom HSV in den Süden der Republik. Arps erstes Jahr war geprägt von mehreren Verletzungen, im Profikader stand er nur bei vier Pflichtspielen. In zwölf Einsätzen für Bayern II schoss Arp drei Tore.

Drittliga-Trainer Sebastian Hoeneß lobte Mitte März im ‚kicker‘: „In diesem Jahr hat man schon gesehen, dass er immer besser in Form kommt. Er ist in einer körperlich guten Verfassung, hat aber auch schon davor die Situation, die ja keine einfache für ihn war, top angenommen.“