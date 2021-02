Willock wechselt zu Newcastle

Newcastle United hat die Verpflichtung von Joe Willock eingetütet. Wie die Magpies offiziell bekanntgeben, wird der 21-jährige Mittelfeldspieler bis zum Saisonende ausgeliehen.

Beim FC Arsenal kam Willock zuletzt nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Lediglich in der Europa League kam der 1,86-Meter-Mann regelmäßig zum Einsatz. Nun soll der englische U21-Nationalspieler bei Liga-Konkurrent Newcastle United Spielpraxis sammeln.

⚫️ 𝐃𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐀𝐋 ⚪️#NUFC are delighted to announce the signing of Joe Willock on loan from Arsenal until the end of the season.



Welcome, @Joewillock!