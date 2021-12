Camavinga: Ancelotti bittet um Geduld

Carlo Ancelotti hat sich zur Situation von Sommerneuzugang Eduardo Camavinga bei Real Madrid geäußert. Der as versichert der Trainer von Real Madrid, dass der 19-Jährige „immense Qualität“ besitzt, meint aber auch: „Er muss lernen und Erfahrung auf seiner Position sammeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Camavinga war kurz vor Transferschluss für 31 Millionen Euro von Stade Rennes nach Madrid gekommen. Seitdem kam der Mittelfeldmann 17 Mal zum Einsatz, allerdings erst dreimal über 90 Minuten. „Jeder Tag, an dem er mit Modric, Kroos und Casemiro trainiert ist ein Plus für ihn“, so Ancelotti.