Internationale Freundschaftsspiele
Brasilien: Ancelotti überrascht mit fünf Neulingen
@Maxppp
Der brasilianische Kader für die kommenden Länderspiele steht fest. Etwas überraschend nominiert Nationaltrainer Carlo Ancelotti gleich fünf Neulinge: Alisson (21), Marlon Gomes (22/beide Shakhtar Donetsk), Jonathan Jesus (22/Cruzeiro), André (29/Corinthians) sowie Allan (22/Manchester City).
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Estes são os convocados para fechar 2026! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) October 29, 2026
Japão e Singapura, aí vamos nós ✈️
#BateNoPeito https://t.co/jOPiBkEB56
Angeführt wird das 26-köpfige Aufgebot von den Offensivstars Vinicius Junior (26/Real Madrid) und Raphinha (29/FC Barcelona). Die Seleção trifft in zwei Freundschaftsspielen auf Japan (14. November) und Singapur (17. November).
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