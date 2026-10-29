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Internationale Freundschaftsspiele

Brasilien: Ancelotti überrascht mit fünf Neulingen

von Fabian Ley
Ancelotti bei PK @Maxppp

Der brasilianische Kader für die kommenden Länderspiele steht fest. Etwas überraschend nominiert Nationaltrainer Carlo Ancelotti gleich fünf Neulinge: Alisson (21), Marlon Gomes (22/beide Shakhtar Donetsk), Jonathan Jesus (22/Cruzeiro), André (29/Corinthians) sowie Allan (22/Manchester City).

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Angeführt wird das 26-köpfige Aufgebot von den Offensivstars Vinicius Junior (26/Real Madrid) und Raphinha (29/FC Barcelona). Die Seleção trifft in zwei Freundschaftsspielen auf Japan (14. November) und Singapur (17. November).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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