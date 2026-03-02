Dieser Bayern-Boss sträubt sich gegen Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck rund um das direkte Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am Samstag mehrfach im Mittelpunkt – nicht nur wegen seines Tores zum zwischenzeitlichen 1:0.

Schon länger wird Schlotterbeck mit den Bayern in Verbindung gebracht. Die Spur erkaltete zuletzt aber etwas. Spannender Hintergrund dazu: Laut der ‚Bild‘ ist insbesondere Bayern-Sportvorstand Max Eberl kein besonders großer Schlotterbeck-Fan, weshalb dieser lieber die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano (27) forcierte.

Derweil seien die nicht mehr operativ tätigen Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge große Fans von Schlotterbeck. Das wiederum lässt die Tür nach München einen Spalt weit auf – wenn wohl auch erst für einen potenziellen ablösefreien Wechsel 2027.

Ob es dazu kommen kann, ist absolut fraglich. Schlotterbeck liegt ein lukratives Angebot zur Vertragsverlängerung beim BVB vor. Der DFB-Nationalspieler wartet jedoch ab, zockt wohl auf einen Wechsel zu einem internationalen Topklub. Eine Spur führte zuletzt zu Real Madrid.