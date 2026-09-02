Blitz-Abgang: HSV stellt Elfadli frei

Daniel Elfadli könnte den Hamburger SV in diesem Sommer noch verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der Innenverteidiger freigestellt, um in Österreich Gespräche über einen Abschied zu führen. Welcher Klub den 29-Jährigen verpflichten möchte, geht aus dem Bericht nicht hervor. Das österreichische Wechselfenster ist bis zum morgigen Donnerstag geöffnet.

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Elfadli gilt in dieser Transferperiode als klarer Verkaufskandidat bei den Rothosen. Der Libyer war im Sommer 2024 an die Elbe gewechselt und absolvierte seitdem 55 Pflichtspiele für den HSV. Sein aktuelles Arbeitspapier in Hamburg ist noch bis 2028 datiert.